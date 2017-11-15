Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi!

Edinilen bilgilere göre olay Sancaktepe’de bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Erkek Öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre akşam yemeğinde verilen makarna nedeniyle yurtta kalan yaklaşık 45 öğrenci yedikleri makarnadan zehirlendi. Yemek sonrası yurtta kalan öğrencilerde başlayan baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla gıdadan zehirlenen yaklaşık 45 öğrenci ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin birçoğu taburcu edilirken, diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor.

Öte yandan Erkek Öğrenci yurdu önünde ambulansların hazırda bekletildiği görüldü.

Yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Selim Bayraktar