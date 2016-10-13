Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesindeki Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun önüne kuru sıkı tabancayla gelen ve güvenlik görevlisiyle tartışan ardından da yurttaki kız arkadaşı olduğu iddia edilen S.G.’yi yurt binasının önündeki aracına zorla bindiren Birol Ç., polis tarafından yakalanmasının ardından adli kontrol yöntemiyle serbest bırakıldı. Olaydan birkaç gün sonra şüpheli B.Ç., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen B.Ç., ifadesinde “Kaçırma olayı yok, S.G.’yi alıkoymadım. Ne yaptıysam sevdiğimden yaptım ancak yanlış yapmışım. Son sözüm ben kendisini çok sevdim bundan sonra kendisini rahatsız etmeyeceğim” dedi.

B.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “kişi hürriyetini yoksun kılma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Altındağ

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