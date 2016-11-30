Adana'nın Aladağ ilçesinde Sinanpaşa Mahallesi'nde 34 öğrencinin kaldığı özel bir kız öğrenci yurdunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 görevli ve 11 öğrenci hayatını kaybetti, 22 öğrenci de yaralandı. Yaralı öğrencilerin tedavi altına alındığı ve sağılık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu acı olay sonrasında ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaşanan acıya tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin yurt yangınıyla ilgili paylaşımları:

Nurgül Yeşilçay:

Hiç çocuk mezarı gördünüz mü? Toprak yerine üstüne umutlar, hayaller ve hayatlar örtülür! Küçük meleklerim benim!!! koruyamadık yine!

Cem Davran:

Sorumlu olmayacak yine değil mi? Ah o canlar, anneler, babalar; bu ateşle hep yanacaklar değil mi? Üzgünüz değil mi? #Aladağ

Esra Erol:

Gerçekten tek cümle #İçimiziyaktınAdana çok üzgünüm hem de çok anne kuzuları yavrular ah

İlker Kaleli:

Dünyada çocukları bizimkiler kadar kıymetsiz bir ülke daha yoktur herhalde. Yine tek mağdur "çocuklar" ve tek sorumlu "başkaları"… #Aladağ

Gizem Özdilli:

Yangın merdiveni kilitliymiş. Allahım eyy Yüce Allahım sen ana babalarına sabır ver. Yazık çok yazık günah. Cennet kapısında ailesini bekleyecek yavruları…#adana Rabbim sen yardım et geride kalana.

Gonca Vuslateri:

Adana, yangında hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifa versin, dualarımız sizinle…

Pınar Altuğ:

Ah ya! #Adana #KızYurdu çok üzgünüm, Allah ailelere sabır versin

İrem Derici:

İçim çıktı içim! Başımız sağolsun… Geride kalan ana babalara sabır.