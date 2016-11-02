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Öğrenciler okula at arabasıyla gidiyor

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Burhanlı Mahallesi'nde öğrenciler okula at arabalarıyla gidiyor. Okul servislerine yönelik yapılan yasa değişikliğinin ardından muhtarların attığı yanlış imzadan dolayı öğrenciler, devletin sağladığı imkanlardan yoksun kaldı.


02 Kasım 2016 13:13

Edinilen bilgiye göre, servislere yönelik yapılan yasa değişikliğinin ardından minibüs kooperatifi olan mahallelerde yaşayan öğrencilerin mahallelere ait kooperatif minibüsleri ile okullara gitmesi kararı alındı. Kooperatifi olmayan mahallede yaşayan öğrenciler ise muhtarlar tarafından atılan yanlış imza sonucu mağdur olurken, 3 buçuk kilometre uzak olan okula öğrenciler, at arabaları, bisiklet ve yaya olarak gitmek zorunda kaldılar.

Burhanlı Köyü Muhtarı Zeki Durgun, kooperatifçilerin yanlarına gelerek imza istediklerini belirterek, “Biz polisten, askerden, jandarmadan dolayı bu mahallelere giremiyoruz onun için bize bir yazılı kağıt verin, biz de köye gelerek servis yapalım’ dediler. Biz bu yazılı kağıda imzamızı bunlara sunduk. Yalnız bunlar bizi kandırdılar. Bunlar bizim verdiğimiz imzayı başka yönlerde kullandı. Bu yüzden de benim köyümün çocukları mağdur kaldı. Yemekten de mağdur kaldı servisten de mağdur kaldı. Bunun içerisinde getireni var getiremeyeni var. Çoğu kişi de okula gönderemiyor çocuklarını. Ben bir muhtar olarak devletimizden el atmasını rica ediyorum” diye konuştu.

Okul servislerinden yararlanamadıklarını belirten Faruk Abasıkeleş ise, “Beş yıldan beri devlet servisimiz vardı. Son yılda devletimizin çıkardığı yeni bir kanuna göre kooperatif olan köylere taşımacılık vermiyorlar. Bizim köyümüzde kooperatif sadece isimde var. Daha önceleri muhtarlarımızdan güzergah belgesi diye imza aldılar. Bunu da yanlış yerde kullandılar. Kooperatifin araçları olmadığı için çocuklarımız devletin servisinden faydalanamıyor. Otomatikman yemek servisinden de faydalanamıyorlar” dedi.

Köyden okula iki oğlunun geldiğini söyleyen Şevket Bekiroğlu da, “Biri 1. sınıf diğeri 8. sınıf yayan gidip geliyorlar. Çocukları götürüp getirmeye gücümüz yetmiyor. At arabalarıyla, yaya olarak geliyorlar. Yağmurda yağışta imkanımız yok. Devletimizden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kasım Karadağ

Etiketler: adana, at arabası, Ceyhan


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