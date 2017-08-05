Öğrenciler staj ve uygulamalı eğitimle idealist profesyonellere dönüşüyor

Üniversitelerde verilen uygulamalı eğitim, kaliteli teorik eğitimle birleştiğinde, ortaya son derece istekli ve idealist genç profesyoneller çıkıyor. Bu sayede gençler, mesleğini seven ve çalışan bireyler olarak yetişiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nde staj ve yerinde uygulama yapan iletişim öğrencileri de, hem eğitim aldıkları okulda staj yapmanın rahatlığını yaşıyor, hem de gazetecilik mesleğinin yakın gelecekteki ünlü isimleri olma yolunda devam etmeyi hedefliyorlar.

Haber spikeri olmak istiyor, canlı yayınlardan çıkmıyor

Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nün medya planlama biriminde staj ve yerinde uygulama projesi kapsamında çalışan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü son sınıf öğrencisi Duha Şekeroğlu ve Gazetecilik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Berfin Çipa, burada edindikleri tecrübe sayesinde haberciliğe daha çok ısındıklarını ve gerçek iş yaşamına atılmak için sabırsızlandıklarını söylüyorlar. Haber spikeri olmak isteyen ve henüz staj zorunluluğu olmadığı halde birimde görev yapan Berfin Çipa, “Benim staj yaptığım birim, üniversitedeki akademisyenlerimizin, uzmanlıkları çerçevesinde televizyon ve gazete röportajlarını organize ediyor. Ben de bu sayede gazete ve televizyonlara giderek bu ortamları gözlemleme imkanı buluyorum. Dahası, buralarda önemli yerlerde bulunan kişilerle tanışıyorum. Bu benim için çok önemli, çünkü bu insanların ve onlardan öğrendiklerimin gelecekte kariyerim için önemli bir kilometre taşı olacağının farkındayım” dedi.

“Savaş muhabiri olacağım”

Hayalinde savaş muhabirliği olduğunu söyleyen Duha Şekeroğlu ise, “Bu idealimden bahsettiğim andan itibaren birimde çalışan abi ve ablalarım, savaş muhabirliğinin nasıl bir şey olduğu hakkında bilgiler vermeye başladılar. Hatta ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’ filminde Normandiya Çıkarması’nın anlatıldığı ünlü sahneyi izletip ‘Bu kadar sert olmasa da buna yakın sahneler yaşayabilirsin. Bunlara hazır olman lazım’ dediler. Haber yazma konusunda metin yazarı abilerimden büyük destekler görüyorum. Bu durum, hocam Prof. Dr. Atilla Girgin’in verdiği bilgileri pekiştiriyor. Aslında benim de asıl hedefim haber spikeri olmak. Ancak sahada bu işin pratik eğitimini alıp o masaya öyle oturmak istiyorum. Yani alan tecrübesi kazandıktan sonra ‘anchorwoman’ olmak esas hayalim. Buradaki çalışmam sayesinde canlı yayınlar için kanallara gidiyorum. Bu da beni iyi bir haberci olma yolunda besliyor” şeklinde konuşuyor.

“Deneyimlerini bizlerle paylaşıyorlar”

İstanbul Aydın Üniversitesinin resmi internet sitesi www.aydin.edu.tr‘de yer alan haberleri yayına alan Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Mertcan Yurttaş da, “Hedefimde zaten internet editörlüğü vardı. Buradaki stajım boyunca da internet editörlüğüne yönelik çalışıyorum. Ayrıca kurumsal iletişim ekibi de kendi deneyimlerini bize aktarıyorlar. Hepsi basından gelen insanlar. Burada kazandığım deneyim kariyerimde çok büyük yer edecek” diye konuştu.

“Tasarladığım görseller direkt yayına giriyor”

Gelecekte kariyerine art direktör olarak devam etmeyi düşünen Grafik Tasarım Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Melike Çaputlu ise, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarının yönetimine yardımcı oluyor. “Hazırladığım bazı görseller, en ufak değişiklik bile görmeden sosyal medyada direkt olarak yayınlanıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Burada geçirdiğim günler sayesinde ileride iyi bir art direktör olacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız genç kardeşlerimizin meslek tecrübesi kazanması”

Birimlerinde staj ve yerinde uygulama için bulunan öğrencilerin istekli olmalarının çok önemli olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Medya Planlama Sorumlusu Tuğba Şahin Öztürk ise “Bu iş sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Oldukça stresli ve yoğun bir tempo istiyor. Genç arkadaşlarımızın bu derece istekli ve becerikli olması hem bizim yükümüzü hafifletiyor, hem de medyanın geleceği için umutlandırıyor. Burada hepimiz medyada çalışmış insanlarız. Medyada böyle hevesli ve idealist gençlerin yer bulması bizim için çok değerli. Bir de biz burada genç arkadaşlarımıza fotokopi çekmek, evrak getirip götürme gibi basit işlerden çok, işin inceliklerini öğrenebilecekleri, tecrübe kazanabilecekleri işler veriyoruz. Gerekirse canlı yayınlarda hocalarımıza refakat etmeye gönderiyoruz, gerekirse haber yazdırıyoruz. Böylece gerçek anlamda meslek tecrübesi sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.