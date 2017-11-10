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Öğrenciler, trafik kuralı ihlali yapan sürücülere ceza kesebilecek

Tokat'ta trafik eğitimi alan geçit görevlisi öğrenciler kural ihlali yapan sürücülere tutanak tutarak ceza kesebilme yetkisi verildi.

Öğrenciler, trafik kuralı ihlali yapan sürücülere ceza kesebilecek

10 Kasım 2017 18:33

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il merkezinde ana arter dışında bulan okullardaki trafik öğrenci geçit görevlisi olan 30 öğrenci ve 10 öğretmene trafik eğitimi semineri verdi. Tokat Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen programda okul giriş ve çıkışlarında okula giden öğrencilerin yolun karşısına geçmelerini sağlamak amacıyla geçit görevlisi öğrencilere eğitim verildi. Öğrencilere ayrıca kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip tutanak tutmaları için kural ihlali tespit tutanağı eğitimi de verildi. Eğitim alan öğrencilere kural ihlali yapan sürücüleri tespit ettikten sonra tutanak tutma yetkisi verildi. Uygulama ile fahri müfettiş gibi öğrenciler yaya geçitlerinde ikazlarına uymayarak kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek trafik ekiplerine tutanakla bildirecek.
Seminerin sonunda ise öğrenci ve öğretmenlere kimlik belgeleri takdim edildi. 

Nurhan İçmez
 

 

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