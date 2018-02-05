Öğrencilerden, Mehmetçiğe destek

Bir haftada önce başlatılan kampanya ilginin her geçen gün daha da arttığı belirtildi. Devlet Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nazmiye Yavuz, kampanyada bine yakın çorap, atkı ve bere toplandığını ifade etti. Yavuz, kampanyaya "Ayaklarındaki toz kadar umut olalım, ana kokusu kardeş sevgisi ile yanındayız Mehmedim" ismini verdiklerini dile getirdi. Yavuz, "Öğrenciler ile sohbet ederken kızlarımızdan bir tanesi Afrin’deki Mehmetçik için ne yapabiliriz diye düşünüyorlardı. Ben keşke ayaklarında ki toz kadar umut olabilsek diye söylemiştim ve öğrencilerimde öğretmenin çorap alıp gönderelim demeleri ile başla. Kısa sürede de kampanya büyüdü ve öğrencilerimizin ve Kütahyalıların desteği ile binin üzerinde çorap, atkı, bere ve eldiveni topladık ve sınırdaki Mehmetçiklere göndereceğiz" dedi.

Okul Müdürü Kezban Erdoğan ise, "Kampanyaya okul olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Okul öğretmenlerimizden Nazmiye Yavuz’un başlatığı kampanyaya Kütahya halkının ve öğrencilerimizin desteği ile büyüdü. projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Askerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına güzel bir proje olduğunu düşüyorum" diye konuştu.

Öğrenciler ise, başlatılan kampanya da olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını ve Mehmetçiklerin her daim yanların olduklarını bilmelerini istediklerini ifade ettiler.

Kampanyanın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

(Hüseyin Can Aksu / İHA)