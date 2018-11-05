Öğrencilere dünyanın bütün denizlerinde çalışma imkanı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Uzakyol Kaptanı Orhan Babaoğlu, denizcilikte yenilik ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Babaoğlu, “GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu olarak tamamı İngilizce uygulanan müfredat ile öğrencilerimize dünyanın bütün denizlerinde dolaşma imkanı sağlıyoruz” dedi.

Babaoğlu, “Tam donanımlı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz”

Öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmak istediklerini belirten Babaoğlu, “GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu olarak kaliteli akademisyen kadromuz ile fark oluşturmaya devam ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimize sağladığımız avantajlarla, mesleki anlamda tam donanımlı olarak yetiştiriyoruz” dedi.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Kapt. Orhan Babaoğlu; “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız okul bandosu projesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Okul bandomuz, değerli öğretim elemanımız Dr. Elizabeth Bengil önderliğinde ilk gösterisini 12 Ekim günü üniversitemiz yeni eğitim yılı açılış töreninde gerçekleştirdi. Hedefimiz bandomuzu, senfonik nefesli çalgılar ile daha da geliştirip Kıbrıs çapında gösteriler ile adımızı duyurmaktır'' ifadelerini kullandı.

“Başarı için ilk şart gelişmelere açık olmaktır”

Babaoğlu, “Başarının sürdürülmesinde ilk şart, gelişmelere açık olmaktır. Daha önce de söylediğim gibi; ben gelişmeye açık pek çok alan gördüğüm için buradayım. Bu kapsamda örneğin, bu yıl hayata geçirilen Öğrenci Dekanlığı son derece önemli ve doğru bir adım” dedi.