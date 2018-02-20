Öğrencilere sıcak çorba ikramı

Vali Necmettin Kılıç ‘ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen pilot uygulama kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilde tekli eğitim yapan 4 okulun öğrencilerinin tamamına çorba veriliyor.

Uygulamanın ilk olarak hayata geçirildiği Albayraklar Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Yardımcısı Coşkun Doğan, öğrencilerle bir araya gelerek çorba içti.

"ŞUANDA 4 OKULUMUZDA PİLOT UYGULAMA BAŞLADI"

Proje hakkında açıklama da bulunan Vali Yardımcısı Doğan, Çorum’da daha önce benzeri olmayan bir uygulamayı Vali Necmettin Kılıç’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirterek, Çorum’da tekli eğitim yapıp fiziki şartları yeterli olan her okuldaki öğrencilere artık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak öğlenleri çorba çıkarılacağını açıkladı. Çocukların öğlen sıcak çorbalarını içeceklerini, fakir-zengin ayrımı yapmadan tüm öğrencilere bu imkanı sağlayacaklarını dile getiren Doğan, “Verimli ve önemli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Şuanda 4 okulumuzda pilot uygulama başladı. Önümüzdeki günlerde yer anlamında sorunu çözen her okulda bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu imkanı bize sağladığı için Vali Kılıç’a teşekkür ediyorum.

Bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk olarak bu uygulamayı yapıyoruz. Sadece Çorum’da uygulanıyor. Tekli eğitim yapan tüm okulları kapsayacak uygulama. İlk uygulamayı Albayrak okulunda hayat geçiriyoruz. Öğrencilerin yemek yiyebileceği müstakil bir salonumuz var. Diğer okullarımızda bu imkanları bize sağladıkları müddetçe biz onlara çorba dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.