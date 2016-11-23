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Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor

Bingöl’e 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gönülaçan Köyü İlkokulu’nda görev yapan 25 yaşındaki kadın öğretmen, tüm zorluklara rağmen öğrencilere eğitim vermek için büyük emek sarf ediyor.

Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor

23 Kasım 2016 14:01
Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor - Tıkla İzle

Terör endişesiyle geldiği Bingöl’de huzuru bulan öğretmen şimdi odun kırıp, soba dolduruyor, okulu da öğrencileriyle birlikte temizliyor.

Şubat ayı öğretmen atamalarıyla ilk görev yeri olarak Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Gönülaçan Köyü İlkokulu’na atanan 25 yaşındaki Adanalı Eda Bekrat tüm zorluklara rağmen birleştirilmiş sınıfta 13 öğrencisine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyor. 

Okulu annesiyle temizledi 

Atandığı okulu annesiyle birlikte uçtan uca temizleyen genç öğretmen, öğrencilerin ders görebileceği uygun alanı oluşturdu. Sınıfı öğrencilerin eğitimde yararlanabileceği materyallerle donatan Eda öğretmen, daha önce odun kömür doldurmak için kullanılan odayı da çocuklar için oyun alanına çevirdi. Halı ve çeşitli materyalleri ilçe milli eğitim müdürlüğünden, oyuncakları ise memleketi Adana’dan temin eden Eda öğretmen, odunluktan bozma mekanı çocuklar için oyun odasına çevirdi. 

Terör endişesi ile geldi, en büyük destekçisi köylüler oldu 

Bingöl’e atandığında ailesinin terör hadiselerden dolayı endişe duyduğunu belirten Eda öğretmen, “Buraya atandığımda ailemle birlikte geldik. Ailemin, ilk başta ‘Bingöl terör bölgesi mi acaba’ diye kafasında çok soru vardı. Gelip burayı gördükten sonra, köylülerin sıcakkanlılığını fark ettiklerinde içleri rahat bir şekilde eve döndüler” dedi. 

Odun kırıp soba yakıyor 

Havaların soğumasıyla birlikte kendi çabalarıyla okulda soba kurduğunu belirten Bekrat, “Sobayı tek başıma kurdum, o süreç benim için çok farklıydı. Tek başıma taşıdım, getirdim ve kurdum. Daha sonra odunluğumuzu yaparak, odun ve kömürlerimizi taşıdık. Her gün burada odun sobası yakıyorum, aynı şekilde evimde de odun sobası yakıyorum” şeklinde konuştu. 

Öğrencilerin daha uygun şartlarda eğitim görmelerini sağlamak için elinden gelen tüm gayreti sarf eden Eda öğretmenin en büyük arzusu, şimdilerde çocukların oyun oynamak için kullandıkları alanın anaokuluna çevrilmesi. 

Köylülerin gönlünde adeta taht kuran Eda öğretmenin öğrenciler için elinden geldiğini yaptığını belirten Gönülaçan Köyü Muhtarı Mehmetcan Hamarat ise, “2016’da köyümüze kadrolu öğretmen atandı. Öğretmenimizden çok memnunuz, Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir şekilde öğrencilerimizi yetiştirerek eğitim veriyor” diye konuştu.  

Etiketler: Bingöl, eda öğretmen


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