İmam Hatip Lisesi’nde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi L.Ç. (15) ile aynı sınıfta okuyan F.D. (15) arasındaki şakalaşma tartışmaya döndü. Münakaşanın büyümesi ile F.D, arkadaşı L.Ç.’ye tekme attı.Bunun üzerine L.Ç. cebinden çıkardığı bıçakla F.D’yi okul bahçesinde bıçaklamaya başladı. 4 bıçak darbesi alan F.D, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine okul bahçesine çok sayıda sivil ve resmi polis sevk edildi. L.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Yasin Keskin

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