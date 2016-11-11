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Öğretmenden öğrenciye dayak kamerada

Ümraniye'de bir ilkokulda öğrencilerinin tahtaya yazı yazamamasına sinirlenen öğretmen, öğrencilerine dayak attı. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Öğretmenden öğrenciye dayak kamerada

11 Kasım 2016 13:42
Öğretmenden öğrenciye dayak kamerada - Tıkla İzle

Ümraniye'de bir ilk okulda meydana gelen olayda iddiaya göre, T.K. isimli öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istedi. Tahtaya çıkan öğrenciler yazmakta zorlanınca öğretmen T.K. sinirlenerek öğrencilerine hakaret etmeye başladı. Ardından öğretmen T.K.'nin öğrencisine vurmaya başladı. Öğrenciye tokat atan öğretmen, kimi zaman da öğrencisini itekledi. O anları ise sınıfta bulunan bir öğrenci kaydetti.
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde öğretmen çocuklarla birlikte tahtaya yazı yazıyor. Daha sonra yazı yazamayan öğrencisine sinirlenen öğretmen hakaret etmeye başlıyor. Ardından çocuklar bir süre daha yazı yazmaya çalışıyor fakat daha çok sinirlenen öğretmen, öğrencilerden bir tanesine tokat atıyor,öğretmen ardından öğrencisini itekleyerek hakaret ediyor. Öğretmeninden dayak yiyen öğrenci ise korkulu gözlerle yerine oturuyor.

Cenk İşver 


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