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Öğretmenlerden kısa film

Muş’ta görev yapan bir grup öğretmen, ‘Doğuda öğretmen olmak' konulu kısa film çekti.

Öğretmenlerden kısa film

28 Kasım 2016 11:02
Öğretmenlerden kısa film - Tıkla İzle

Eko İnşaat İlkokulu öğretmenleri Abdullah Düğer, Ahmet Osman Çankal, Oğuz Beyazıt, İlker Şahin ve Burak Kocabıyık isimli öğretmenler, kısa film çekti. ‘Doğuda öğretmen olmak' başlığıyla hazırlanan ve sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Hazırlanan görüntüde bir konuşma yapan Eko İnşaat İlkokulu sınıf öğretmeni Ahmet Osman Çankal, 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden mezun olduğunu anlatıyor. Öğretmenliğin tanıtımını yapan Ahmet Osman Çankal, "Öğretmenliği bir çeşit toplum mühendisliği olarak görmekteyim. Toplumumuzun şekillenmesinde, gelişmesinde ve ileri gitmesinde son derece önemli ve asli unsurlardan birisi olarak görüyorum bu mesleği. Son kutsal bir vazife üstlenen öğretmenler olarak bizim görevimiz topluma faydalı, bilimsel düşünen, sorgulayan, çalışkan, dürüst, fikri hür ve vicdanı hür bireyler yetiştirmektir. Bizler, çocuklarımıza tuttuğumuz bu ışıkla, geleceğimizi aydınlatacağız" dedi.

Öğrencilerin görüşlerinin de aldığı kısa filmde, öğrenciler 'Öğretmenler doğuya neden gelmelidir?' sorusuna birbirinden ilginç cevap veriyor.

"Doğuda öğretmen olmayı yaşamadan anlamak, tahmin etmek biraz zor"
Okulun psikolojik danışmanı ve rehber öğretmeni Oğuz Beyazıt ise 4 yıldır Muş’ta görev yaptığını ve doğuda öğretmenliğin ne demek olduğunu bildiğini söyledi. Oğuz Beyazıt, "Doğuda öğretmen olmak deyince birtakım ön yargılarınız olabilir. Bunda haklı da olabilirsiniz. Burada size ön yargının felsefi boyutundan ya da Einstein’in ön yargı, parçalanma sözlerinden bahsetmeyeceğim. Söylemeye çalıştığım şey, doğuda öğretmen olmayı yaşamadan anlamak, tahmin etmek biraz zor. Gelin buraları yaşayın, burada öğrenmeye aç, sizlere muhtaç öğrenciler var. Hepsi sizi bekliyor. Genç, dinamik, ne yaptığını bilen, fikri hür, vicdanı hür öğretmenleri, yani sizleri bekliyor. Vicdanınızın sesini dinleyin ve gelin, yaşayın buralarda. 'Doğuda öğretmen olmak demek, bir öğretmen olmak' demekten daha fazladır" ifadelerini kullandı.
 

Nejdet Armağan
 


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