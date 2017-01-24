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Oğullarının adını yaşatmak için 300 fidan diktiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 ay önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Olgay Alışık’ın adını yaşatmak isteyen anne ve babası, Devlet Hastanesi’nin bahçesini ağaç fidanlarıyla donattı.

Oğullarının adını yaşatmak için 300 fidan diktiler

24 Ocak 2017 12:04
Oğullarının adını yaşatmak için 300 fidan diktiler - Tıkla İzle

Ayvalık’ın sanatsal anlamda sesini sık sık uluslar arası arenada düzenlenen resim sergileri organizasyonlarına öncü olarak duyurmaya çalışan Ressam Emine Alışık ile ilçenin sevilen esnaflarından olan eşi Ayhan Alışık, 10 ay önce kaybettikleri oğulları Olgay Alışık’ın adını ağaç dikerek yaşatmaya çalışıyor. Yeni hastane binasının bahçesine sanatçı arkadaşları ve aile dostlarının destekleriyle yaklaşık 300 adet çam ağacı fidanını diken Alışık çifti, bir nebze olsun acılarını hafifletmeye çalıştı.

Ayvalık Devlet Hastanesi bahçesine ‘Olgay Alışık anısına sevenlerinden armağandır’ tabelası da dikildi. Anne Emine Alışık, “10 önce oksijen yetmezliği ve kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden oğlum Olgay’ın hatırasını yaşatmak için hastane bahçesini ağaçlandırmak istedik” dedi.

Suat Salgın 


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