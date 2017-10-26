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Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak İzmir Optimum’da

İbrahim Büyükak’ın yazdığı Bedran Güzel’in yönettiği, yapımcılığını BKM filmin üstlendiği “Yol Arkadaşım” filminin 27 Ekim’de vizyona girmesinin ardından İzmir özel gösterimi 28 Ekim Cumartesi, 16.00’da İzmir Optimum’da gerçekleşecek.

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak İzmir Optimumda

26 Ekim 2017 11:56

Kahkaha dolu filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve filmin yönetmeni Bedran Güzel İzmirli hayranlarıyla buluşup, filmi birlikte izleyecek.

Dev Ajans organizasyonu ile İzmir Optimum AVM Cinemaximum sinemalarında yapılacak galada Yol Arkadaşım filmi, izleyenleri kahkaha ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak. Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Eda Ece ve Aslı Bekiroğlu gibi renkli isimler yer alıyor. İmza attığı her filmde milyonları güldüren BKM filmin yapımcılığını üstlendiği Yol Arkadaşım filmi henüz vizyona girmeden sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oğuzhan Koç’tan Harun Kolçak şarkısı

Oğuzhan Koç filmde yeni kaybettiğimiz değerli sanatçı Harun Kolçak’ın “Vermem seni ellere” şarkısını seslendirecek. Fragmandaki kısa bölümüyle bile çok sevilen şarkı film ile Harun Kolçak’ı da sevgiyle anmaya vesile olacak.

Filmin konusu

Yol boyunca başlarına gelmeyen kalmayan Şeref ile Onur’un arabaları bozulunca soluğu Dilber Ay’da (Muzaffer Usta) almasıyla başlayan macera izleyenleri çok güldürecek. 

 

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