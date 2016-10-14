Avcılar Belediyesi Zabıta ekipleri Yeşilkent Mahallesi Göl Yolu Caddesi’nde bulunan bazı binaları kaçak olduğu gerekçesiyle yıktı. Vatandaşlar ise arsalarının tapulu olduğunu ve binalar yapılırken zabıta ekiplerinin bilgisi dahilinde yapıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Avcılar Belediyesi'nin önüne gelerek Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile görüşmek istedi ancak başarılı olamadılar. Bu sırada iddiaya göre, Avcılar Belediyesi’nden bazı yetkililer vatandaşlar görüştü ve yıkımın İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından talep edildiğini söyledi. Ancak olayın duyulmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden mahalleye gelen yetkililer yıkımdan bilgilerinin olmadığını belirterek, mahalleye "Buradaki yıkım İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmamaktadır" yazılı pankartlar astılar. Mahalle sakini Rıza Aktaş mahalleye çok erken saatte Avcılar Belediyesine bağlı ekiplerin geldiğini ve yıkıma başladıklarını, "Yıkımı neden yapıyorsunuz yıkım kararınız var mı ?"dediğinde ise yetkililerin " OHAL var sen bunu soramazsın" dendiğini belirterek “Dün sabah beş buçukta Avcılar belediye zabıtası ve polis ekipleri buraya geldiler.bir arkadaşım beni aradı. Ben de hemen buraya geldim. Ben geldiğimde buraya üç tane kepçe geldi. "Bunu neden yapıyorsunuz yıkım emriniz varmı" diye sordum. "OHAL var senin bize sorma yetkin" yok dedi zabıta ekipleri. Hepsinin sırtında Avcılar belediyesi yazıyordu bana bunu söyleyen zabıta ekiplerinde. Duvarlarını yıkacağız dediler ama betona vurdular. Ev sahiplerini aradık yetişin evinizi yıkıyorlar dedim. Büyükşehir belediyesi buraya pankart astı ama Avcılar belediyesi gelerek o pankartı söktü. Pankartta "Burada ki yıkım İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmamaktadır" yazıyordu. Bizim elimizde buranın tapusu var” dedi.

Evi yıkılan Mürşit Kaya ise evleri yaparken zabıta ekiplerinin bilgisi olduğunu ve kendilerinden para aldıklarını iddia ederek “Burada zabıtalar bizden para aldı. Sonrasında buraya ceza geldi. En sonunda da burayı yıktılar. Şimdiye kadar dişimden tırnağımdan arttırarak yaptığımız bu evleri yıkıyorlar. Bize burada yaparken memurları izin verdi. Belediye istemeden buraya çivi çakamazsın. Araçların üzerinde Avcılar belediyesi yazıyordu. Bütün zabıtalar Avcılar’ın yani bu işle Büyükşehir Belediyesi’nin bir ilgisi yok. Bu emri veren avcılar belediyesi rüşveti alan da onlar yıkan da onlar”diye konuştu.



Volkan Kayalar