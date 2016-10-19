Resmi Gazete'de 23 Temmuz'da yayımlanarak yürürlüğe giren OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin ilk kararname olan 667 Sayılı Kanın Hükmünde Kararname TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İki bölüm halinde görüşülen KHK'nin, Meclis tatile girmeden önce başlayan görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin ardından oylanan KHK, kabul edildi. KHK ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen bazı sağlık kurum ve kuruluşu, özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, vakıf ve dernekler, sendika, federasyon ve konfederasyon ile vakıf yükseköğretim kurumları kapatılmış, kapatılan kurum, kuruluş ve vakıfların mal varlıklarına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

KHK'nin kabulünün ardından, Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Ahmet Umur Öztürk