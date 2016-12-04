Okan Bayülgen, 43'üncü Altın Kelebek Ödül töreninde 'Diriliş Ertuğrul' dizisi ile ilgili sözleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. 'Yılın Dizisi' unvanı verilen ekibin konuşmasına izin verilmemesi Gündem olmuştu.

Vatan'ın haberine göre; 'Diriliş Ertuğrul' hakkında tepki çeken bir konuşma yapan ödül töreninin sunucusu Okan Bayülgen'in, Kanal D'de ekrana gelmesi beklenen şov programı iptal edildiği ileri sürülmüştü.

Okan Bayülgen'e bir darbe de Reklam sektöründen geldi. İddiaya göre; seslendirme yaptığı marka, ünlü şovmenin reklam anlaşmasını iptal etti.