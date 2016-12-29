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Okan Buruk: '18 maçlık zor bir lig bizi bekliyor'

TFF 1. Lig’in ilk yarısını zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe’de, Teknik Direktör Okan Buruk, kalan 18 maçlık bölümün daha zorlu geçeceğini söyledi.

Okan Buruk: 18 maçlık zor bir lig bizi bekliyor

29 Aralık 2016 13:17

Ligin 16 maçlık ilk yarısını değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk devreyi lider bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Oyuncuların saha içi performanslarından ve saha dışı hareketlerinden memnun olduğunu kaydeden Buruk, “Takım olgusunu oluşturduğumuzu gördük. Seyircimizle birleşmek, aynı ruhu yakalamak, onların istediği oyunu ortaya koymak istiyorduk. Bunları başardık. 16 maçlık periyodu ilk sırada bitirmek hayal ettiğimiz bir şeydi ama 18 maçlık yeni serüven başlayacak. Bundan önce iyi bir hazırlık kampımız olacak. Moralliyiz, bulunduğumuz yerden dolayı psikolojik anlamda da güçlüyüz. Yapacağımız takviyelerle birlikte takımımızın daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

"Şanssızlıklarımız ve hatalarımız oldu"
Ligin ilk yarsında oyuncuların büyük bölümünden yararlandığını ve herkese süre vermeye çalıştığını ifade eden Buruk, “Lig maçlarında 1-2 oyuncumun dışında hepsine şans vermeye çalıştım. Genel olarak iç saha performansımızın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Burada taraftarımızın verdiği destek çok önemli. İkinci devre de bunu sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda 3 galibiyetimiz var. Daha iyisini yapabilirdik. Zaman zaman şanssızlıklarımız ve hatalarımız oldu. İkinci yarı dış saha maçlarında puanı daha yukarı çekmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"İkinci yarı daha zorlu olacak"
İlk yarıya göre, ikinci yarıda kendilerini daha zor bir lig beklediğini savunan Okan Buruk, “Oyuncularımın performansından, karakterinden son derece memnunum. Bazı oyuncularımızın devre arası değerlendirmesi olacaktır. Bizle devam etmek isteyen oyuncularımızla devam edeceğiz. Burada forma şansı bulamayacağını düşünen oyuncularımız olursa onlarla da yollarımızı ayırabiliriz” diyerek uzun zamandır forma yüzü görmeyen Kone ve Gökhan Karadeniz’in takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. 

Göztepeli taraftarların takımla, yönetimle, teknik heyetle birlikte büyük bir sinerji oluşturduğunu anlatan Buruk, “Taraftarımız bize pozitif anlamda çok büyük destek oluyor. Desteğin devam etmesini istiyoruz. İlk yarı çizdiğimiz çizgiyi ikinci yarıda da çizebilirsek hayal etiğimiz Süper Lig’e her beraber çıkarak bunun sevincini yaşayacağız” dedi. 

Ali Gözeten
 

Etiketler: Okan Buruk, TFF


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