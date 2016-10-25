Olay, Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerinde Nişangah otobüs durağında bu akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Eminönü-Kulaksız seferini yapan EM2 hatlı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsüne, yüzleri maskeli 4 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Atılan molotof kokteylilerin biri otobüsün orta camına diğeri de otobüsün arka camına isabet etti. Otobüsün şoförü olay yerinden 500 metre ileride durarak yolcuları tahliye etti. Şans eseri atılan molotoflar kendiliğinden sönerken, otobüs alev almadı. Bazı yolcuların da molotof nedeniyle fenalık geçirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekipler, çevrede araştırma yaptı.

Otobüs şoförü Cemil Ekiz, “Eminönü'nden çıktım araç doluydu. 17.30 servisine kalktım, yarım saate Nişangah durağına geldi. Nişangah durağından yolcuyu aldıktan sonra ışıklardan yeşil yanıyordu. Önümde bir iki tane araç vardı. Aradan üç dört kişi yüzü maskeli ellerinde molotof vardı. Bir tanesi durdurmaya çalıştı beni. Önümdeki araçlara selektör ve korna ile onları kaldırdım. Kaçmaya çalıştım; molotofun bir tanesi cama geldi, cam ve alt taraf yanmaya başladı. Diğeri arka kapının camına geldi. Yolcular vardı otobüste 500 metre ileride durarak yolcuları indirdim. Yangın tüpünü aldım söndürmek için ama o arada sönmüştü” dedi.

Murat Solak

