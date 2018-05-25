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Oksijen destekli nikah

Bursa’da doğuştan akciğer hastası olan genç kız, tedavi gördüğü hastanede oksijen tüpüne bağlı olarak dünya evine girdi. Oksijen tüpüne bağlı olarak nikah masasına oturan genç kızın en mutlu gününe hastane çalışanları tanıklık etti.

Oksijen destekli nikah

25 Mayıs 2018 12:21

Filmlere konu olacak genç kızın hikayesi 22 yıl önce başladı. Doğuştan kistik fibrozis hastası olan Feyza Turunç (22), yıllardır hastalığın pençesinden kurtulamadı. Uzun zamandır akciğer nakli olabilmek için sıra bekleyen. bir türlü sıra gelmeyince de hastalıkla yaşamaya alışan genç kız, sosyal medyada arkadaşlarının arkadaşı olan Özkan Aras’la 3.5 yıl önce tanıştı. Birbirlerini seven genç çift evlenmeye karar verdi. 

Hastalığı sebebiyle sürekli tedavi görmesi gereken Feyza Turunç’un Özkan Aras’la nikahı tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Seminer Salonunda kıyıldı. Sürekli oksijen desteği almak zorunda olan genç kız nikah masasına da oksijen tüpüyle oturdu. 

Nilüfer Belediyesi Nikâh Memuru Rabiye Sevgili’nin kıydığı nikâha, doktorlar, hemşireler ile gelinle damadın aileleri ve akrabaları katıldı. Nikâhın kıyılmasından sonra gelinle damat düğün pastasını kesip birbirine ikram etti. Evlilik cüzdanını eşine veren Özkan Aras, nikah hediyesi olarak da geline pırlanta yüzük taktı. Gelinle damat, mutluluklarını “Çok heyecanlıyız, söyleyecek söz bulamıyoruz” diye ifade etti. Nikâh boyunca solunum cihazına bağlı olan gelin daha sonra, tedavisinin yapıldığı Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne götürüldü. 

Feyza Turunç’un yıllardır tedavisini yürüten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, kistik fibrozis hastalığının doğuştan gelen bir hastalık olduğunu belirterek,"Feyza Turunç’u erken yaşlardan beri tedavi ediyoruz. Bir yandan da akciğer nakli için sıra bekliyoruz” dedi.  

Zafer Peker
 

 

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