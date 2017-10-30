Okul duvarından atlarken koluna demir korkuluk saplandı

Edinilen bilgiye göre olay, hafta sonu Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde yalandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen çocuk, top oynamak için arkadaşlarıyla birlikte kapısı kapalı olan okulun bahçesine girmeye çalıştı. Duvara tırmanan çocuk, demir korkulukların üzerinden atlarken dengesini kaybetti.

İtfaiye demiri kesti

Kolu demir korkuluklara saplanan çocuğu kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, acılar içerisinde bağıran çocuğun koluna saplanan demir korkuluğu demir makas yardımıyla kesti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırılırken kurtarılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

