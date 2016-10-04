Eğitim düzeyi ve yaptığı etkinlikler ile önemli çalışmaları bulunan İlk Yuvam ABC Anaokulu 2016-2017 eğitim öğretim yılına merhaba dedi. İlk Yuvam ABC Kurucu Müdürü Oya Havsa, çocuklara güzel değerler kazandırmanın, onlarla gülmenin ve eğlenmenin paha biçilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, yeni öğretim yılının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oya Havsa; vatanına, milletine, ailesine faydalı güler yüzlü çocuklar yetiştirme gayesi taşıyan İlk Yuvam ABC Anaokulu olarak okul öncesi sürecinde öncelikli hedeflerinin; çocukların daha mutlu, kendisini önemli ve değerli hisseden ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi olduğunu vurguladı. "Burada her çocuk özeldir' düşüncesiyle hizmet verdiklerini belirten Havsa, "Biliyoruz ki 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir ve okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. Çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, kreatif yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların, diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarılarının daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduklarını göstermiştir" dedi.