Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde seyir halinde olan Uğur B. idaresindeki 16 LOY 46 plakalı özel otomobil, Hidayet E'nin kullandığı 16 KNK 15 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Savrulan Uğur B. idaresindeki 16 LOY 46 plakalı özel otomobil, Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçe duvarına çarparak durabildi. Teneffüste okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler şok oldu. Kazada 16 LOY 46 plakalı özel otomobilde bulunan 76 yaşındaki Hacer Baran ile torunu ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Hacer Naz Baran yaralandı. Yaralanan yaşlı kadın ile torunu, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Salih Bakıcı

