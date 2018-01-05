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Okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Konya’nın Beyşehir ilçesinde okul servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı, okul servis midibüsünün arkasında seyir halinde olan bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

05 Ocak 2018 21:33
Okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 42 GBJ 85 plakalı servis midibüsü, Özdilek Caddesi üzerinden tali yola sapmak isterken sol şeride geçtiği anda, karşı yönden gelen R.B. yönetimindeki 42 BDH 87 plakalı otomobille çarpıştı. Dönüş için aniden önüne kıran okul servisini görüp son anda yaptığı manevra ile kaldırım üzerine çıkarak midibüsün altında kalmaktan otomobilini kurtarmayı başaran sürücü, kazayı da şans eseri yara almadan atlattı. Kazada, otomobilde bulunan ve yaralanan Burak Erdoğan ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı, okul servisinin arkasında seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrasında, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan otomobil sürücüsü R.B., kiraladıkları otomobili teslim etmek üzere cadde üzerinde ilerledikleri sırada karşıdan gelen okul servisinin önlerine aniden kırması sonucu kazanın yaşandığını ileri sürdü. Kaza sonrası okul servisinde bulunan öğrenciler, adrese gelen bir başka servis aracına bindirilerek evlerine nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Ali Rıza Önses
 

Etiketler: kaza, okul servisi

 

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