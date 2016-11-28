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Okul servisi takla attı: 6'sı ağır 20 yaralı

Şanlıurfa’da lise öğrencilerini okuldan alıp evlerine bırakmaya giden servis minibüsünün takla atması sonucu 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

Okul servisi takla attı: 6sı ağır 20 yaralı

28 Kasım 2016 17:02
Okul servisi takla attı: 6'sı ağır 20 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza Karaköprü çevreyolu eski Lunapark kavşağında meydana geldi. Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini okuldan alıp evlerine götüren servis minibüsü kavşakta virajı alamayarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförüyle birlikte 20 öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından ters dönen minibüsten çıkartılan öğrenciler, özel araçlarla ve olay yerine giden ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı öğrenciler, kaza nedeniyle şok yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen yaralı öğrencilerden 6’sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı
Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Ambulansla olay yerine gelmeye çalışan sağlık ekipleri, kapanan yol nedeniyle zor anlar yaşadı.

Polis ve sağlık ekipleri, ters dönen minibüste yaralı olup olmadığını kontrol etti. Bazı vatandaşların aracın altında birinin kıpırdadığını söylenmesi üzerine minibüs vatandaşlar tarafından kaldırılmaya çalışıldı. Minibüsü bir miktar kaldıran vatandaşlar, altında kimsenin olmadığını anlayınca tekrar yerine bıraktı.

Servis sürücüsünün hızlı olduğu iddia edildi
Kazayı gördüklerini ifade eden bazı vatandaşlar, servis sürücüsünün süratli olması nedeniyle virajı alamayarak orta refüje çarptıktan sonra takla attığını iddia etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

Etiketler: okul servisi, şanlıurfa, trafik kazası


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