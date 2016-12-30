Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Cami'nin yanındaki iki katlı ahşap binada ikinci kez yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ve yoğun suya dayanamayan metruk bina kendiliğinden yıkıldı.

Okul yanındaki metruk binada yangın

İkinci yangın ise saat 06.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Atatürk Ortaokulunun yanındaki metruk binada meydana geldi. Geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonucunda söndürülen metruk binada yeniden yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri İnegöl itfaiyesine bildirdi. İki saat içinde ikinci yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Merdivenli ve diğer söndürme araçları ile yangına müdahale eden ekipler, alevlerin etraftaki evlere sıçramadan söndürdüler.

Öğrenciler tehlikede

Yangın sonucunda yıkılma noktasına gelen metruk binanın Atatürk Ortaokulunun hemen yanında olması öğrenciler için tehlike oluşturuyor. İkişer saat arayla çıkan yangınların nedenleri araştırılıyor.

Salih Bakıcı

