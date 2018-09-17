Okula dönüşte doğru beslenmenin püf noktaları

Yaz tatili süresince ev yemeklerine ve beslenme düzenine alışan çocukların okulda da dengeli beslenmeye devam etmesinin önemini ifade eden Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, çocuklar için eksiksiz bir beslenme çantası hazırlamanın önemli noktalarını paylaştı.

Gün içinde dengeli beslenmenin ve özellikle kahvaltının çocuklar için hem sağlığı hem okul başarısını etkileyen altın öğün olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, şu tavsiyelerde bulundu:

“Kahvaltı alışkanlığı oluşturun

Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte, çoğunlukla çocuklar erken uyandıklarında iştahsız oluyor ve bu öğün atlanıyor. Bu durumda evden aç çıkılması ve kahvaltının atlanmasına engel olmak için, çocukların badem, ceviz, fındık gibi bir kuruyemiş ile kuru kayısı, hurma gibi bir kuru meyve ile bir bardak süt içmesini teşvik edebilirsiniz. Çocuğunuzun beğenisine göre bir porsiyon meyve ve kefir de tercih edebilirsiniz. Ancak sabah alışkanlıkları alışılan düzene girdiğinde protein ağırlıklı, yumurta ve peynir içeren bir kahvaltı yenmesi sağlanmalıdır. Sürekli aynı besini tüketen çocuğunuzun sıkılmaması için, besleyici mücver de hazırlayabilirsiniz.

Çocuklar için pratik mücver tarifi

Malzemeler

Bir yumurta,

Rendelenmiş bir küçük kabak,

Doğranmış maydanoz ve dereotu,

İki kaşık tam buğday unu

Göz kararı süt

Hazırlanışı

Isıtılmış peçete ile tavayı yağlayınız. Karışımı her mücver için bir yemek kaşığı döküp, alt üst ederek pişiriniz.

İçeriği zengin bir beslenme çantası hazırlayın

Gelişme çağındaki çocukların gün içinde tüm besinleri doğru miktarda tüketerek dengeli şekilde beslenmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple eksiksiz bir beslenme çantası mutlaka kuru yemiş ve kuru meyveleri, yoğurt, ayran ve kefir gibi kalsiyum içeren süt ürünlerini içermelidir. Bu temel gıdalara ek olarak, çocuğunuzun beslenme çantasını hem doyurucu, hem de keyifli olan ev keki, tam buğday unlu ev poğaçaları, peynirli & semizotlu veya ızgara köfteli sandviç, simit ve peynir gibi çeşitli seçeneklerle zenginleştirebilirsiniz.

Paketli gıdalar yerine doğal tatlıları tercih edin

Çocukların çoğu tatlıya ve şekerli ürünlere oldukça düşkündür. Çocukların doğal içeriklere sahip olmayan, paketli gıdalardan uzaklaşması için evde basit ve lezzetli tarifler ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin toz kakaolu gün kurusu veya kayısı, bitter çikolata ve ılık süt içine kakao veya keçiboynuzu pekmezi konularak hazırlanan lezzetler ile çocukların şeker isteğini bastırabilirsiniz.”