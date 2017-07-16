Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı

Olay, Başaran Mahallesi'nde bulunan Şehit Tahsin Şen Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul görevlileri, okula geldiklerinde kapıların kırık olduğunu ve elektronik eşyaların çalındığını fark etti. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçundan kaydı bulunan 19 yaşındaki Muhammed M. ile 17 yaşındaki Hasanali O. olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüpheli, çaldıkları elektronik eşyaları merkez Osmangazi ilçesi ve Gemlik ilçesinde 3 kişiye sattıklarını itiraf etti. Polis, hırsızlık malı satın alan şüphelileri de gözaltına alarak haklarında işlem yaptı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 zanlının okuldaki elektronik eşyaları çalması güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. 2 şüphelinin öğretmenler odasına girdiği, buradaki dolapları karıştırdığı, 5 adet laptop, 2 adet bilgisayar monitörü, 2 adet telsiz mikrofon ve 50 lira bozuk parayı çalmaları kameralara yansıdı.

Abdullah Çibir