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Okula molotof kokteyli atan çocuklar yakalandı

Sultanbeyli’de bir okula molotof kokteyli atıp bir parkı da ateşe veren 17 şüpheli, polisin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından 24 saat geçmeden yakalandı.

Okula molotof kokteyli atan çocuklar yakalandı

09 Kasım 2016 07:47
Okula molotof kokteyli atan çocuklar yakalandı - Tıkla İzle

Sultanbeyli’de dün gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi, Akşit Sokak üzerinde bulunan Mevlana Ortaokulu’na molotofkokteyli atıp, aynı mahallede bulunan bir parkın oyun aletlerini ateşe veren 17 şüpheli, polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından 24 saat geçmeden yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, sorgulanmak üzere Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Beyazıt Çeken Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerin daha sonra Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.  

MURAT SOLAK - CENK İŞVER


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