Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürünün okuldan atmakla tehdit ettiği ileri sürülen ve bu gerekçe ile araçtan atlayarak intihara teşebbüs eden 17 yaşındaki Mihriban Şimşek hayatını kaybetti.

İddialara göre; Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi spor bölümünde öğrenim gören 17 yaşında ki 12.sınıf öğrencisi Mihriban Şimşek, hafta sonunda okul pansiyonunun bahçesinde sınıf arkadaşı olan Oğuzhan Erdem isimli erkek arkadaşı ile bankta otururken pansiyonda görevli öğretmenleri tarafından görüldü.

Her iki öğrenci hakkında tutanak tutan öğretmenler durumu okul idaresine bildirdi. Okul Müdürü Savaş Şimşek ise her iki öğrenciyi odasına çağırarak kendilerini okuldan atacağını ve bankta birlikte oturduklarını ailelerine bildireceğini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bunalıma giren ve Nevşehir’e ailesinin yanına gelen Mihriban Şimşek, tekrar ailesi ile birlikte Aksaray’a dönerken hareket halindeki araçtan atlayarak intihar etmek istedi. Ağır yaralanan genç kıza ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mihriban Şimşek daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken buradaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Nevşehir Devlet Hastanesinde bulunan Mihriban Şimşek’in babası Hasan Şimşek ise acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Acılı baba, “Sayın Cumhurbaşkanım kızlarınızı okutun diyordunuz okutuyordum kızlarımı. Benim kızım öğretmen kurbanı oldu. Şimdi bunun hesabını kim verecek? diye ağladı.

Mihriban Şimşek’in okul arkadaşları ise acı haberi alır almaz Nevşehir Devlet Hastanesine gelerek gözyaşı döktü.

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf öğrencisi olan Mihriban Şimşek’in cenazesi yarın Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer yandan Nevşehir Devlet Hastanesinin güvenlik görevlileri "Hastanenin dışından bile görüntü alamazsınız" diyerek İHA muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.