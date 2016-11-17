Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Okuldan atılmakla tehdit edildiği iddia edilen ve intihara kalkışan genç kız hayatını kaybetti

Okuldan atılmakla tehdit edildiği iddia edilen ve intihara kalkışan genç kız hayatını kaybetti

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürünün okuldan atmakla tehdit ettiği ileri sürülen ve bu gerekçe ile araçtan atlayarak intihara teşebbüs eden 17 yaşındaki Mihriban Şimşek hayatını kaybetti.

Okuldan atılmakla tehdit edildiği iddia edilen ve intihara kalkışan genç kız hayatını kaybetti

17 Kasım 2016 16:56
Okuldan atılmakla tehdit edildiği iddia edilen ve intihara kalkışan genç kız hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürünün okuldan atmakla tehdit ettiği ileri sürülen ve bu gerekçe ile araçtan atlayarak intihara teşebbüs eden 17 yaşındaki Mihriban Şimşek hayatını kaybetti.

İddialara göre; Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi spor bölümünde öğrenim gören 17 yaşında ki 12.sınıf öğrencisi Mihriban Şimşek, hafta sonunda okul pansiyonunun bahçesinde sınıf arkadaşı olan Oğuzhan Erdem isimli erkek arkadaşı ile bankta otururken pansiyonda görevli öğretmenleri tarafından görüldü. 

Her iki öğrenci hakkında tutanak tutan öğretmenler durumu okul idaresine bildirdi. Okul Müdürü Savaş Şimşek ise her iki öğrenciyi odasına çağırarak kendilerini okuldan atacağını ve bankta birlikte oturduklarını ailelerine bildireceğini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bunalıma giren ve Nevşehir’e ailesinin yanına gelen Mihriban Şimşek, tekrar ailesi ile birlikte Aksaray’a dönerken hareket halindeki araçtan atlayarak intihar etmek istedi. Ağır yaralanan genç kıza ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mihriban Şimşek daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken buradaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Nevşehir Devlet Hastanesinde bulunan Mihriban Şimşek’in babası Hasan Şimşek ise acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Acılı baba, “Sayın Cumhurbaşkanım kızlarınızı okutun diyordunuz okutuyordum kızlarımı. Benim kızım öğretmen kurbanı oldu. Şimdi bunun hesabını kim verecek? diye ağladı.
Mihriban Şimşek’in okul arkadaşları ise acı haberi alır almaz Nevşehir Devlet Hastanesine gelerek gözyaşı döktü. 

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf öğrencisi olan Mihriban Şimşek’in cenazesi yarın Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.
Diğer yandan Nevşehir Devlet Hastanesinin güvenlik görevlileri "Hastanenin dışından bile görüntü alamazsınız" diyerek İHA muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!