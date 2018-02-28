Okullar ne zaman kapanıyor yaz tatili 2018 ikinci dönem bitiş tarihi ?

2017-2018 İkinci dönem sınavlarının başlamasıyla birlikte öğrenciler ile velilerinin merakla araştırdığı "okullar ne zaman kapanacak" konusu oldukça merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı eğitim öğretim takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. İşte 2018 okulların kapanma tarihi...

2018 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK ?

Öğrenciler ve öğretmenler için 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak ve yaz tatili serüveni başlayacak. 8 Haziran'da başlayan yaz tatili, 10 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılına geçilmesiyle son bulacak.

2018 YILI RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER ?

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil