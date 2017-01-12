Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm merkezinde yeni transfer Olcay Şahan için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, devre arası transfer döneminde Olcay’la birlikte 4 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatarak, "Camiamıza hayırlı olsun. Transferlerimiz başkanımızın, asbaşkanımızın,hocamızın tavsiyeleriyle birlikte Trabzon’daki ortak futbol aklıyla gerçekleştiriliyor. Olcay’ın bize ciddi katkı sağlayacağını, ağabeylik yapacağını biliyoruz. Üst düzey bir oyuncu Türk Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biridir. Bize uzun yıllar hizmet edecektir. Hem şehrimize hem takımımıza geçmiş yıllarda olduğu gibi katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

'Bu transferin Mehmet Ekici ile bağlantısı var mı, yoksa tamamen bağımsız mı?' sorusuna Egemen, "Mehmet Ekici bizim önemli oyuncularımızdan biridir. Bu transfer döneminde oldukça speküle edildi. Şu anda kadromuzda, sözleşmeli oyuncumuz, bugün de Olcay’la birlikte antrenman yaptılar. Samimi bir durum vardı sahada. Mehmet de istekli, arzulu” cevabını verdi.

"Mehmet Ekici bizim oyuncumuz"

'Mehmet Ekici, Trabzonspor’da kalacak mı?' sorusunu ise Egemen, “Mehmet bizim profesyonel oyuncumuzdur. Bu oyuncumuzla ilgili şu tarihte gelir gider söz konusu değil. Süreci takip etmek lazım. Olcay bizim oyuncumuz oldu, Mehmet Ekici de bizim oyuncumuz” şeklinde cevapladı.

"Rodellaga'da beklemedeyiz"

Egemen, Trabzonspor’un transfer süreci ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Transferin tarihi olmaz devam eder. Olabilir hatta şubat ayında da olabilir. Olma ihtimali yüksek birkaç transferimiz daha olabilir. Caseres de çok konuşuldu. Onunla ilgili yazılan çizilen konu var. Bir takım çekincelerimiz var, şimdilik beklemede tutuyoruz. Rodellega ile ilgili netleşen bir durum yok. Bir takım görüşmelerimiz oldu. Sonuçlanması için başkan ve asbaşkan çalışıyor.”

Olcay Şahan: "Trabzonspor'a katkı vereceğim""

5 sene önce Beşiktaş gibi büyük bir camiaya geldiğini aktaran Olcay Şahan, “Bugün de başka bir büyük camiaya transfer olum. 5 sene önce vefa sezonunda Beşiktaş’ta oynadım. Arkadaşlık, ruh kardeşlik, ortamına girdim. Şu an Trabzonspor’da olmamda bunların katkısı var. Trabzonspor’da da aynı ruh ve kardeşlik var. Kolay uyum sağlayacağım için buradayım. Ve yeni hedeflerde bu takıma çok büyük katkılarda bulunacağıma inanıyorum” diye konuştu.

"Beşiktaş'ta 10 numara Oğuzhan'ın"

'Beşiktaş’tan ayrılman kolay oldu mu, senden sonra 10 numarayı kime bıraktın?' sorusu üzerine Olcay, “Zor oldu. Takım arkadaşlarımla da vedalaşamadım. Hafta sonu vedalaşacağım. Ben kendime çok güveniyorum büyük öz güvenle geldim Türkiye’ye. Beşiktaş’ta 10 numarayı giymekten gurur duydum. Çekinmedim. Taraftarlar belki tepki yaptı, Sergen ve Delgado’dan sonra Olcay kim diye. 4.5 senede camiaya kendimi kanıtladım, o formaya layık olmak istedim, layık da olduğumu düşünüyorum. Şu an kimse 10 numarayı giyemiyor. İnşallah gelecek sezondan itibaren Oğuzhan giyer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Hoca şans verirse oynarım"

Olcay, 'Bursaspor maçına hazır mısın?' sorusuna, "Oynamak istiyorum. Takıma katkıda bulunabilirsem, hoca ne kadar izin verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Buraya transfer olmadan ilk konuştuğum kişilerden biri odur. 15 yıldır tanışıyoruz. Taraftarı, insanlarını, şehrini bana övdü. Çok mutlu olacağımı söyledi. Onun da katkısı var bu transferde” cevabını verdi.

"Şampiyonluğu hak eden bir camia"

Başarıya aç bir camiaya geldiğinin hatırlatılması üzerine başarılı futbolcu, "Trabzonspor beni transfer ettiğinde beklentilerin ne olduğunu biliyorum. Ben 4.5 sene Süper Lig'de kendimi kanıtlamış bir oyuncuyum. Ama gerçekler bunlar. 5 sene önce de Beşiktaş’a geldiğimde aynı durum vardı. Aç taraftar vardı. Aynı potansiyeli burada görüyorum. Şampiyonluğu hak eden bir camia. İnşallah gelecek yıllarda şampiyon oluruz. Trabzonspor şampiyonluğa oynayan bir kulüptür. Ama yönetim ve hocanın doğru kararlarıyla kademe kademe yükseleceğiz. Takımda en tecrübeli oyunculardan biri ben oldum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Umutlu olduğum için buradayım" açıklamasını yaptı.

"Şenol Güneş'le konuşmadım"

Olcay Şahan, transfer olmadan önce Şenol Güneş’le görüşmediğini belirterek, "Beşiktaş’ın futbolcusu olduğum sürece takım içinde kimse ile başka kulüp hakkında konuşmam. Ama 1.5 sene için camia hakkında konuşmalarımız oldu. Transfer döneminde kimse ile konuşmadım. Transfer olmasa Beşiktaş’ın oyuncusuydum” diye konuştu.

"Yüzde yüz Trabzonsporluyum"

'Trabzonspor’u sahiplenmen uzun sürer mi' sorusuna Olcay Şahan, “Ben Beşiktaş sayesinde Olcay Şahan oldum. Beşiktaş’a karşı başka zaafım var. Taraftarlarını çok seviyorum. Bir süreç olsaydı, sabah uçağa binip yarın maç oynamak istemezdim. Beklerdim. Ama ben şu an buradayım. Yüzde 100 Trabzonsporluyum. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyoruz taraftarımı bunu hak ediyor" cevabını verdi.

Konuşmaların ardından Olcay Şahan, kendisini 3,5 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı ve 20 numaralı formasıyla poz verdi.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu 2012 yılında Kaiserslautern'den siyah-beyazlılar'a transfer oldu. Olcay, Beşiktaş forması ile 180 maça çıkarak, 35 gol ve 32 asistlik performansa imza attı.

Öte yandan bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacakları Bursaspor maçı için saat 15.30'da bu kente hareket edecek.

İsa Akar - Harun Erdoğdu



