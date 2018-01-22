Öldürülen 4 çocuk annesi Afgan kadının zanlıları adliyede

Altuntabak Mahallesi 16'ncı sokakta meydana gelen olayda 4 çocuk annesi Afgan uyruklu Halime Sadat ile dini nikahlı eşi Faysal Ebrahimi iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi bıçakla eşi Sadat'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki bağrışma seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Sadat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından cinayet şüphelisi Faysal Ebrahimi ile evde bulunan arkadaşı Mokim Amiri İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uğur Yiğit - Onur Erden