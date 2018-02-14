Diğer
Kategoriler

Öldürülen terörist şehidin katili çıktı

Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristin, Mardin’in Dargeçit ilçesinde şehit edilen Uzman Çavuş Kenan Erdem’in katili olduğu belirlendi.

Öldürülen terörist şehidin katili çıktı

14 Şubat 2018 13:59

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Kasım 2017’de İl Jandarma Komutanlığınca, Ormanardı köyü mülki sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu öldürülen 3 bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden çıkan silah ve malzemelerin yapılan kiriminal incelemesinde, 1 adet tabancanın 16 Aralık 2010’da Dargeçit ilçesi PTT binası önünde teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit edilen Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Kenan Erdem’e ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, Erdem’in şehit edilmesi olayının faillerinin etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları olduğu değerlendirilmektedir. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır” denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç