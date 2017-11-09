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Olimpiyat Işığı Seul’de

Güney Kore’de gerçekleştirilen Seul Fener Festivali’ne katılan binlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu.

Olimpiyat Işığı Seulde

09 Kasım 2017 13:26

Güney Kore’nin başkenti Seul, 2009 yılından bu yana Fener Festivaline ev sahipliği yapıyor. Her sene renkli görüntülere sahne olan festivali binlerce kişi ziyaret etti. Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen festivalin bu yılki teması Kış Olimpiyatları oldu. Başkent Seul’un kalbinde yer alan Cheonggye Çayı üzerinde gerçekleştirilen festival, her yıl yaklaşık 3 milyon Koreli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

Bu yılda 1 bin 200 metre boyunca çay üzerinde 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları, Kore ve yabancı kimi ülkelere ait geleneksel figürlerden ve çizgi film karakterli fenerler yer aldı. Fenerler dışında alanda yer alan stantlarda farklı ülkelerin tanıtımları, karikatür çizimi ve dilek feneri gibi şeyler de yer aldı. Dilek balonu (feneri) almak isteyen ziyaretçiler 3000 Won'a (yaklaşık 10 TL) satın aldıkları fenerleri su üzerine bıraktılar.
Bu yıl 3 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen 2018 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Olimpiyatları temel alan festival 19 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. 

Duygu Gerboğa

Etiketler: Olimpiyat Işığı, Seul

 

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