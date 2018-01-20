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Ölmeden kendisinin ve ailesinin mezarlarını kazdırdı

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan Zeynel Edibe Yüksel, ölmeden önce kendisi ve ailesi için şehir merkezinde bulunan Karaağaç mezarlığında mezarlarını hazırladı.

Ölmeden kendisinin ve ailesinin mezarlarını kazdırdı

20 Ocak 2018 11:29

Alaplı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli Zeynel Edibe Yüksel, ölmeden önce eşinin ve çocuklarının mezarını kazdırdı. Çocuklarının il dışında ikamet etmesinden dolayı mezar kazma ve hazırlama işleriyle yakınlarının sıkıntı çekmemesi için mezarını kazdırdığını anlatan Yüksel, 60 yaşındaki eşi Ayşe Edibe Yüksel, çocuklarının mezarını hazırladığını söyledi. Yüksel, "Mezarımızı yapalım dedik. Duvarlarını yaptırıyoruz. Hepimiz öleceğiz. Doğru düzgün mezarımız olsun dedik. Mezarımız meydanda olsun dedik. Her canlı gibi bizde bir gün gelecek ölümü tadacağız. Bundan kaçış yok Çok sevdiğim ailem eşim , Kızım ve torunum ile bir arada olabilmek için şimdiden mezarlarımızı yaptırdık . Neticede hepimiz bir gün gelecek öleceğiz. Maharet ölmeden ölebilmek, haktan geldik dönüş hakka” diyerek sözlerini tamamladı" diye konuştu.

Eşi Ayşe Edibe Yüksel ise "Ben çok gurbet gezdim. İstanbul'a gittiğimde mezarlar sıra sıra mermerlerine kadar hazırlanmış. Benim 3 tane çocuğum var. En sonunda Alaplı'ya geldik. bİr oğlum İstanbul'da İş adamı. Kızım'da Edirne'de ve torunum doktor. Gurbetten gelinceye kadar mezarımızı kim kazacak dedim. En güzeli mezarımızı kazdıralım dedi. Kızım'da 'benim mezarım sizin yanınızda olsun' istedi. Onun için dört tane mezar kazdırdım. Şu an hepimiz sağız. Eşim 90 yaşında ben 83 yaşındayım.ondan dolayı mezarımızı yaptıralım dedik" ifadelerini kullandı. 

Ertuğrul Yüksel

Etiketler: mezar kazdırma, Zonguldak

 

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