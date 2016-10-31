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Oltasına 2 metre boyunda köpekbalığı takıldı

Kuşadası Körfezi’nde olta ile avlanan amatör balıkçıların oltasına köpekbalığı takıldı. Bir anda karşılarında köpekbalığını görünce ne yapacağını şaşıran amatör balıkçılar üzerlerindeki şaşkınlığı attıktan sonra köpekbalığını ağzına giren olta iğnelerini çıkarıp, tekrar denize bıraktı.

Oltasına 2 metre boyunda köpekbalığı takıldı

31 Ekim 2016 07:18
Oltasına 2 metre boyunda köpekbalığı takıldı - Tıkla İzle

Kuşadası’nda “ Kidotto Fshing “ lakablı fenomen bir amatör balık avcısı Fırat Özatlar, Burak Duvarseren isimli bir arkadaşı ile birlikte tekne ile denize açıldı. Kuşadası Dilek Yarımdası Milli Parkı açıklarında avlanırken, oltalarına yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında köpek balığa takıldı. Balık avlarını videoya kaydeden iki arkadaş, önce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üzerlerindeki şaşkınlığı attıktan sonra çevrede avlanan diğer amatör balıkçılardan yardım isteyen Fırat Özatlar ve Burak Duyarseven, köpek balığını tekrar denize bırakmaya karar verdi. Uzun uğraşların ardından oltanın ucundan köpek balığının ağzına takılan iğneleri çıkaran amatör balıkılar, köpek balığını da denize bıraktı.

Uzun yıllardır olta ile Kuşadası Körfezi açıklarında amatör olarak balık avladığını kaydeden Fırat Özatlar, “ Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Oltamıza köpek balığa vurunca ne yapacağımızı şaşırdık. Daha sonra tekrar denize bırakmaya karar verdik. Ağzına takılan olta iğnelerini çıkarıp, serbest bıraktık “ dedi. 

Zafer Hacısalihoğlu


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