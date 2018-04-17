Diğer
Kategoriler

Ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi’nde koruma altındaki Akdeniz foku bölgedeki bir restoranın çalışanları tarafından ölü bulundu. Menteşe ilçesi Kıran sahilinde bulunan ölü Akdeniz fokunda darp, ve kesici bir ize rastlanmazken, yapılan inceleme sonucu midesinde de bir bulguya da rastlanmadı.

Ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu

17 Nisan 2018 14:23

Kıran sahilinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde çalışanlar kıyıya vurmuş ölü halde Akdeniz foku buldu. Restoran çalışanları Akyaka Jandarma ekiplerine bilgi erdi. Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, merkezi Ortaca Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi (DEKAMER) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine bilgi verildi. Gelen ekipler Akdeniz foku üzerinde yaptıkları ilk incelemede, darp ve cebir izine rastlamadı. Kıyıya vuran ölü Akdeniz fokunun yaklaşık 2 metre 16 santimetre boyunda ve 250 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, Akdeniz fokunun midesinde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadığını, tahminen yiyecek sıkıntısı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi. Dr. Ateş, Akdeniz fokunun belli bir süre toprak altında durduktan sonra iskeletinin çıkarılarak Su Ürünleri Fakültesi müzesinde sergileneceğini açıkladı.  

Bekir Tosun
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç