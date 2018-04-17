Ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu

Kıran sahilinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde çalışanlar kıyıya vurmuş ölü halde Akdeniz foku buldu. Restoran çalışanları Akyaka Jandarma ekiplerine bilgi erdi. Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, merkezi Ortaca Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi (DEKAMER) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine bilgi verildi. Gelen ekipler Akdeniz foku üzerinde yaptıkları ilk incelemede, darp ve cebir izine rastlamadı. Kıyıya vuran ölü Akdeniz fokunun yaklaşık 2 metre 16 santimetre boyunda ve 250 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, Akdeniz fokunun midesinde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadığını, tahminen yiyecek sıkıntısı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi. Dr. Ateş, Akdeniz fokunun belli bir süre toprak altında durduktan sonra iskeletinin çıkarılarak Su Ürünleri Fakültesi müzesinde sergileneceğini açıkladı.

Bekir Tosun

