Ölüm aylığı otomatik bağlanacak

Hayatını kaybeden sigortalının geride bıraktığı eş ve çocuklarına bağlanan ölüm aylığında yeni dönem başlıyor. Gereği halinde hak sahibi çocukların aylıklarının diğer hak sahibine geçişini sağlayacak düzenleme işlemlerindeki bürokratik işlemler de sona eriyor. Bazı Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerince, hisse işlemlerinin düzeltilmesi için yazılı taleplerde bulunulmasını istemesi, bunun da ekstra yük oluşturması sebebiyle, böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesine neden oldu. Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin müdürlüklerine bir yazı göndererek işlemlerin otomatik yapılmasını istedi.

YAZILI TALEP YOK

Düzenlemenin hayat geçirilmesindeki en büyük sebep bürokrasinin azaltılması ve yersiz ödemelerin önüne geçilmesi olarak ifade ediliyor. Bu doğrultuda ölüm aylığı alan hak sahipleri açısından, evlenme ödeneği süresinin sona ermesi, mezun olan ve yaşını dolduran hak sahibi çocukların aylıklarının kesilmesi sonucunda, diğer hak sahibinin hisselerinin düzeltilme işlemi artık yazılı talepte bulunmadan sonuçlandırılacak. Elektronik ortamda kayıtlar incelenerek gerekli işlemler, ilgili ödeme dönemi içerisinde hızlıca yapılacak. Ölüm aylığı bağlama sürecinde başvuru sahibinin yaptığı işlemler sonucunda takibinin ve ödeme işleminin iş yükü oluşturması, gereksiz ödemelhere yol açması, gecikmelere sebep olarak mağduriyet oluşturduğu ortaya çıktı. Ayrıca Sayıştay tarafından incelenen SGK işlemlerinin ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği raporlanan bulguların, önemli bir bölümünde yersiz ödemelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

KIZLARIN DURUMU

Baba veya annesini kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alabiliyor. Evlenirse ya da bir işe girerse aylığı kesiliyor. Fakat boşandığında ya da işinden ayrıldığında annesine geçen hissesi, tekrar kendisine bağlanıyor. Ölüm aylığı bağlanması için sigortalının en az 5 yıldır sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması aranıyor. Ayrıca malullük veya emekli aylığına hak kazanmış olması da şart.

Ölüm aylığı kime ne kadar bağlanıyor?

∂ Hayatını kaybeden sigortalının geride bıraktıklarına ödenecek olan ölüm aylığı miktarları;

¥ Dul eşe maaşın yüzde 50'si

¥ Çocuğu olmayan, çalışmayan dul eşe maaşın yüzde 75'i

¥ Çocuğu olmayan, çalışan dul eşe maaşın yüzde 50'si

¥ Dul eş ve çalışmayan bir çocuk var ise maaşın yüzde 60'ı eşe, yüzde 30'u çocuğa

¥ Dul eş ve çalışmayan iki çocuk var ise maaşın yüzde 50'si eşe, yüzde 25 her bir çocuk için

¥ Yaş ayrımı gözetmeksizin bekar, evlenip boşanan veya dul kalan kızları için her birine maaşın yüzde 25'i

¥ Tek kız çocuğa yüzde 50

¥ Anne ve babaya bağlanan ölüm aylığı ise 65 yaş üstü olmaları, aylık bağlanmamış olması ve çalışmıyor olmaları halinde maaşın yüzde 25'i bağlanıyor.