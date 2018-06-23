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Ölüm havalimanında yakaladı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında check-in işlemleri sırasında yere yığılıp kalbi duran yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm havalimanında yakaladı

23 Haziran 2018 21:24

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Nuri Demirağ Havalimanı iç hatlar bölümünde meydana geldi. Bilet check-in işlemi yaptıran Cemal Yıldırım (71) isimli yolcu sırasını beklerken bir anda yere yığıldı. Yere düşünce başını çarparak yaralanan yolcunun kalbi durdu. Yolcuya ilk müdahale Havalimanı güvenlik görevlileri tarafından yapıldı.

Bir güvenlik görevlisinin Yıldırım’a kalp masajı yapması başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Havalimanında ambulans ve sağlık görevlisi bulunmadığı için şehir merkezinden çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinde görevli sağlık ekipleri havalimanına vardıklarında Yıldırım’a müdahale etti. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Onur Erden
 

 

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