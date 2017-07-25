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Ölüm yolculuğuna çıkan 99 göçmen son anda yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 99 göçmen yakalandı. Operasyon anı havadan görüntülendi.

Ölüm yolculuğuna çıkan 99 göçmen son anda yakalandı

25 Temmuz 2017 19:00
Ölüm yolculuğuna çıkan 99 göçmen son anda yakalandı - Tıkla İzle

Dikili ilçesinde, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterdeki görevliler, Madra Çayı güneyinde kara üzerinde bir grup göçmen tespit etti. Durum hemen, jandarma komutanlığına ve denizdeki sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Seri bir şekilde bölgeye giden görevliler, 43 göçmeni karada yakaladı.
Bu kez de sahil güvenlik uçağı Madra Çayı’nda kara üzerinde iki göçmen grubu daha belirledi. Görevlendirilmelerin ardından 56 kişilik göçmen grubu da operasyonla yakalandı.
İki ayrı operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 99 göçmenin, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.

Salih Gezdur - Sertan Ergit
 


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