Ölüm yolculuğuna çıkan 99 göçmen son anda yakalandı

Dikili ilçesinde, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterdeki görevliler, Madra Çayı güneyinde kara üzerinde bir grup göçmen tespit etti. Durum hemen, jandarma komutanlığına ve denizdeki sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Seri bir şekilde bölgeye giden görevliler, 43 göçmeni karada yakaladı.

Bu kez de sahil güvenlik uçağı Madra Çayı’nda kara üzerinde iki göçmen grubu daha belirledi. Görevlendirilmelerin ardından 56 kişilik göçmen grubu da operasyonla yakalandı.

İki ayrı operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 99 göçmenin, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.

Salih Gezdur - Sertan Ergit

