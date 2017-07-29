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Ölüm yolculuğuna çıkarken suçüstü yakalandılar

İzmir’de 19 Suriye vatandaşını yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmak üzere olan 3 Türk göçmen kaçakçısı, suçüstü yakalandı.

Ölüm yolculuğuna çıkarken suçüstü yakalandılar

29 Temmuz 2017 14:45

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Menderes Özdere sahil kesiminde göçmen kaçakçılığı yapılacağı duyumu aldı. Hemen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler Özdere Kalemlik mevkiinde 3 Türk göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı. Operasyonda bir adet tekne motoru, bir adet bot ve bir adet dümene el koyuldu.

Öte yandan olay yerinde tespit edilen 5 erkek, 4 kadın, 10 çocuk olmak üzere toplam 19 Suriye uyruklu vatandaş İl Göç İdaresine teslim edildi.

Mihrap Düzöz


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