Kaza, saat 08.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bomonti’den Kasımpaşa istikametine giden Cevat Yavuz idaresindeki 34 FM 1497 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen aracın içerisindeki sürücü Yavuz ve 2 arkadaşı, vücudunun çeşitli yerlerden hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Yavuz ve arkadaşlarının ayakta tedavi etti.

Polisi beklerken olay yerinde plaka aradılar

Tedavinin ardından sürücü ve arkadaşları olay yerinde polis ekiplerini bekledi. İBB’ye bağlı trafik ve yol yardım ekipleri ise kazanın olduğu bölüme duba yerleştirerek, önlem aldı. Ekipleri olay yerine beklenildiği esnada 3 arkadaş, ilk çarptıkları yere giderek araçlarının düşen ön plakasını aradı. Kaza sonucu kopan ön kaportada plakayı bulan arkadaşlar, plakayı alarak aracın yanına getirdi. Bir süre sonra da polis ekipleri olay yerine geldi.

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Cevat Yavuz, “Kaydık kenardaki bariyerlere vurduk. Herhangi bir şeyimiz yok” dedi. Kazayı gören Hakan Şeker ise, “Yanımızdan kaydı, bariyerlere çarparak takla attı. Yaralı var ama kolu incinmiş fazla bir şeyi yok” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur