Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne trafik kazası nedeniyle getirilip yaşama döndürülen iki kedi, Hatice Solak isimli duyarlı bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Solak ailesi, yaralı kedilerini sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Kedilerini tedavilerinden sonra teslim alan Solak ailesi, merkezde trafik kazası sonrası ayağı kesilen diğer kedileri görerek sahiplendi. 25 yaşındaki kadının engelli hayvanlara gösterdiği duyarlılık tüm insanlığa örnek oldu.

Kedileri çok sevdiğini belirten Hatice Solak, “Uzun süreden beri bakıyoruz. Farklı bir şey yani insanın stresini alıyor, anlatılmaz. Kediler birkaç gün önce rahatsızlandı, ishal oldular. Hepsini kaybedeceğim diye korktum ve ne yapabilirim dedim, zabıtaya başvurdum, onlar da ilgilendiler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdüler. Daha sonra Sokak Hayvanları Merkezi’ne gittim. Kedilerimi alırken engelli kedilerin bulunduğu da söylendi. Onları da almak istedim” dedi.

Herkesin hayvan sevgisine sahip olduğunu belirten Solak, "Yalnız bizler hayat telaşesinden unutmuşuz dışarıda yaşayan hayvanları. Çevrelerine bakarken biraz daha farkında olurlarsa herkes, benim gibi olabilir, ben bir ayrıcalık değilim. Sadece farkındalık gerekiyor. Onlar hastalandığı zaman üzülüyorum. 2 çocuğum var. Kediler de çocuğum gibi, bunların zararı yok. Ama bazıları hayvanlara zarar veriyor. Engelli kedilerimize de zarar vermişler. Başka engelli kedi olursa onları da evimizde sahipleniriz elimizden geldiğince" diye konuştu.

İsmail Gündüz

