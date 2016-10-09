Olay akşam saatlerinde Aydınlar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çaylıoğlu Köyü’ne yük almaya giden Razi K.’nın kullandığı 06 BN 5628 plakalı TIR’ın lastiği bilinmeyen bir nedenle yerinden çıkıp fırladı. TIR’ın yerinden çıkan lastiği o sırada yolcu minibüsünden inen Okan Uzun isimli vatandaşı saniye farkı ile teğet geçerken, çarptığı 67 DN 997 plakalı otomobile büyük zarar verdi. Ön tekerleği yerinden fırlayan TIR ise sürücüsünün manevrası ile dolmuşa çarpmadan durabildi. TIR lastiğinin çarptığı ve büyük hasar verdiği otomobilin sahibinin olaydan kısa bir süre önce alış veriş için mobilya mağazasına girmesi nedeniyle kazadan şans eseri kurtuldu.

TIR’IN LASTİĞİNİN FIRLAMA ANI GÜVENLİK KEMARASINDA

TIR’ın lastiğinin fırlaması ve dolmuştan inen adamın saniye farkı ile kurtulması yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde TIR’ın lastiğinin aniden yerinden fırladığı, dolmuştan inen adamı teğet geçip otomobile çarptığı ve bir lastiği yerinden fırlayan TIR’ın ise dolmuşa çarpmadan geçtiği görülüyor.

Vedat Kılıç