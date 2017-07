Ölüme halı sahada yakalandı: Ertan Aslan

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir spor tesisine ait halı sahada arkadaşlarıyla birlikte futbol maçı yapan 46 yaşındaki Ertan Aslan, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arslan'az ilk müdahaleyi o sırada oradan geçmekte olan bir hemşire yaptı. Ayakkabılarını çıkarıp halı sahaya giren bayan hemşire talihsiz adama kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Kaçar'ı kurtarmak için dakikalarca çaba sarf etti. Halı sahanın yanında kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Ertan Aslan, halı sahanın yakınındaki özel bir hastaneye götürüldü. Aslan’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastane doktorlarının da tüm müdahalesine rağmen Ertan Aslan kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Ertan Aslan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aslan’ın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve çalıştığı tekstil fabrikasındaki iş arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı öğrenildi. Öte yandan Ertan Aslan'ın maç sırasında fenalaşıp yere düşme anı halı sahanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Görüntülerde talihsiz adamın başına toplanan arkadaşlarının endişeli ve üzgün halleri olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülmesi görülüyor.