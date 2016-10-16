Sahil kenarlarında tatilcilerin yarım saatini yüksek fiyatlara yaptığı parasailing sporuna alternatif geliştirdiği paramotoruyla rakip olan Sebahattin Çetin, sürat teknesine gerek duymadan 'paramotorsailing' yapıyor.

Gölün üzerinde paramotorunun paraşüt kanadını suya değdirerek uçan Sebahattin Çetin, yaptığı gösteriyle izleyenlerin yüreklerini ağzına getiriyor. Paramotorunun paraşüt kanallarını büyük bir ustalıkla suya değdirip uçmaya devam eden Çetin, motorun sıcaklığından bunaldığında ayaklarını göle sokup uçmaya devam ediyor. Kendi paramotorunu kendisi üretip uçan Sebahattin Çetin, yaptığı tehlikeli hareketlerle sınırları zorluyor.

Burak Türker