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Ölüme meydan okuyor

Bursalı çılgın paramotorcu, göl üzerinde yaptığı hareketlerle adeta ölüme meydan okudu.

Ölüme meydan okuyor

16 Ekim 2016 10:46
Ölüme meydan okuyor - Tıkla İzle

Sahil kenarlarında tatilcilerin yarım saatini yüksek fiyatlara yaptığı parasailing sporuna alternatif geliştirdiği paramotoruyla rakip olan Sebahattin Çetin, sürat teknesine gerek duymadan 'paramotorsailing' yapıyor.
Gölün üzerinde paramotorunun paraşüt kanadını suya değdirerek uçan Sebahattin Çetin, yaptığı gösteriyle izleyenlerin yüreklerini ağzına getiriyor. Paramotorunun paraşüt kanallarını büyük bir ustalıkla suya değdirip uçmaya devam eden Çetin, motorun sıcaklığından bunaldığında ayaklarını göle sokup uçmaya devam ediyor. Kendi paramotorunu kendisi üretip uçan Sebahattin Çetin, yaptığı tehlikeli hareketlerle sınırları zorluyor. 

Burak Türker

Etiketler: Bursalı çılgın paramotorcu


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