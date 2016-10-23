Antalya’da aşırı kilo sorunlarından dolayı tüp mide ameliyatı olarak kilo veren kadınlar, Atatürk Parkı’nda bir kafede bir araya geldi. Kafede hep birlikte aşırı kilolardan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, doyasıya dans edip eğlendi. Kadınları, tüp mide ameliyatlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Nurullah Bülbüller de yalnız bırakmadı. Bazı kadınlar, Bülbüller ile dans ederek, başarılı ameliyatlar içi teşekkür etti.

Aşırı kilolardan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan kadınlardan biri olan Antalya’da yaşayan evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Muhsine Tekin (44) son iki yıl içinde 150 kiloya ulaştı. Sayısız diyet deneyen, spor yapan Tekin, bir türlü istediği kiloyu veremedi ve bir yıl öncesine kadar 168 kiloya ulaşıp hayata küstü.

"Ameliyatların ölüm riski vardı"

Aşırı kiloları yüzünden ölmeyi bile düşündüğünü söyleyen Muhsine Tekin, geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 168 kilodan 84 kiloya düşmeyi başardı. Hayatına yeniden başladığını söyleyen 2 çocuk annesi Tekin, "Ben çocukluğumdan beri kiloluyum. Genç kızlığım, annelik dönemim bile kilolu geçti. Hiçbir zaman zayıf olmadım. 10 yıldır tüp mide ameliyatını araştırıyordum. Çok korkularım vardı. Kimse ameliyat olmamı istemiyordu. Ameliyatların ölüm riski vardı. En son hocamızın ismini duydum. Ben hayatımın sonuna gelmiştim. Evimden dışarı çıkamıyordum, bakkala ekmek almaya gidemiyordum. Kadın gibi giyinemiyordum" dedi.

"Şimdi oyun alanlarında ise kimse beni durduramıyor"

Kiloları yüzünden kadın olmayı özlediğini belirten Tekin, "Bir yere giderken benim ne giyeceğim gibi bir şansım olmadı. Asla bir kadın ayakkabısı giymedim ben. Bağcıklı erkek ayakkabıları giydim. Bu da psikolojik olarak beni çökertti. Çocuğum benim tırnaklarımı kesmek zorunda kaldı. Ayak tırnaklarımı kesemiyordum. Çocuklarım ile bir yere gitmeye utanıyordum. Çocuklarım için çok üzülüyordum. 1 buçuk yılda 88 kilo verdim. Beni tanıyamayanlar ve çok mutlu olanlar var. Şuanda sağlıklıyım, huzurluyum ve gerçekten kendimi kadın gibi hissediyorum. Kadın elbisesi giyiyorum. Eskiden düğünlere gittiğim zaman görünmeyecek yerlere giderdim. Şimdi oyun alanlarında ise kimse beni durduramıyor. Nerede müzik var orada ben varım" ifadelerini kaydetti.

"128 kilo ile ameliyat oldum şuanda 63 kiloya düştüm"

16 ay önce tüp mide ameliyatı olarak 65 kilo veren Arzu Abdurrahmanoğlu ise şöyle konuştu: "Tüp mide ameliyatını herkese tavsiye ediyorum. Kızım da ameliyat oldu. Kızım da ben de çok mutluyuz. 128 kilo ile ameliyat oldum şuanda 63 kiloya düştüm. Şuanda her şeyim değişti. Hareketlerim değişti, hayatım değişti. Önceleri hareket edemezdim, dışarı çıkamazdım. Dışarı çıkmak istemiyordum. Kızım da 4 ayda 21 kilo verdi. Hocamıza teşekkür ediyoruz."

Adem Akalan - Ertuğrul Gün