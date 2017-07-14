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Ömer Halisdemir davasında skandal!

Kahraman şehit Ömer Halisdemir’le ilgili davada skandal yaşandı. Darbecilerin avukatı, tutuklu hainlerden “kahraman” diye söz edip, beraat isteyince gerginlik yaşandı.

Ömer Halisdemir davasında skandal!

14 Temmuz 2017 09:08

FETÖ darbe girişimi sırasında cuntacı Semih Terzi'yi öldürerek, olayın seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir davasında darbeci hainleri savunan avukat Ercan Soylu "Artık bu kahramanların tahliye zamanı gelmiştir" diyerek skandal savunmaya imza attı.

YARGILAMA DÜN DEVAM ETTİ

Sanıklardan Ali Güreli ve Cemal Güleç'in avukatı Ercan Soylu, söz aldı ve darbeci hainleri kahraman ilan ederek, tahliyelerini istedi. Şehitlerin ruhunu sızlatan skandal savunmaya imza atan avukat Soylu, "Artık bu kahramanların tahliye zamanı gelmiştir. Bunların ülkesiyle, vatandaşlarıyla, ailesiyle kavuşma zamanı geldi. Sizden gerçek hukukçular olarak gerçek bir değerlendirme bekliyoruz. Ve müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Avukatın bu skandal sözlerini darbeci sanık yakınları alkışlayınca mahkemede gerginlik yaşandı.

Yüksel Temel - Sabah gazetesi

Etiketler: darbe girişimi, Ömer Halisdemir


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